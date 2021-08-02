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Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская сохранили свои позиции, Бондаренко поднялась на 19 пунктов
Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская сохранили свои позиции, Бондаренко поднялась на 19 пунктовЭлина Свитолина. Фото: НОК Украины

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 2 августа опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Лучшая из украинок Элина Свитолина по-прежнему шестая ракетка мира.
Даяна Ястремская сохранила 46-е место. На четыре пункта поднялась Марта Костюк (58-я), на два – Ангелмина Калинина (77), на один – Катерина Козлова (130), на 19 – Катерина Бондаренко (189). Одну позицию потеряла Катарина Завацкая (145), на десять опустилась Леся Цуренко (191).

Возглавляет зачет по прежнему австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку на 2299 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира румунка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 02.08.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7336
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845
4 (4). Софья Кенин (США) – 5640
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5331
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5125
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4975
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) – 4685
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 4115

46 (46). Даяна Ястремская (Украина) – 1575
58 (62). Марта Костюк (Украина) – 1241
77 (79). Ангелина Калинина (Украина) – 1008
130 (131). Катерина Козлова (Украина) – 655
145 (144). Катарина Завацкая (Украина) – 570
189 (208). Катерина Бондаренко (Украина) - 399
191 (181). Леся Цуренко (Украина) –397

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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