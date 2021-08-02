Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская сохранили свои позиции, Бондаренко поднялась на 19 пунктов

2-08-2021, 18:13 274 | Теннис

Элина Свитолина. Фото: НОК Украины

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 2 августа опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Лучшая из украинок Элина Свитолина по-прежнему шестая ракетка мира.

Даяна Ястремская сохранила 46-е место. На четыре пункта поднялась Марта Костюк (58-я), на два – Ангелмина Калинина (77), на один – Катерина Козлова (130), на 19 – Катерина Бондаренко (189). Одну позицию потеряла Катарина Завацкая (145), на десять опустилась Леся Цуренко (191).



Возглавляет зачет по прежнему австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку на 2299 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира румунка Симона Халеп.



Рейтинг WTA от 02.08.2021 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7336

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845

4 (4). Софья Кенин (США) – 5640

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5331

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5125

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4975

8 (8). Ига Свёнтек (Польша) – 4685

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165

10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 4115

…

46 (46). Даяна Ястремская (Украина) – 1575

58 (62). Марта Костюк (Украина) – 1241

77 (79). Ангелина Калинина (Украина) – 1008

130 (131). Катерина Козлова (Украина) – 655

145 (144). Катарина Завацкая (Украина) – 570

189 (208). Катерина Бондаренко (Украина) - 399

191 (181). Леся Цуренко (Украина) –397



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 2 августа опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Лучшая из украинок Элина Свитолина по-прежнему шестая ракетка мира.Даяна Ястремская сохранила 46-е место. На четыре пункта поднялась Марта Костюк (58-я), на два – Ангелмина Калинина (77), на один – Катерина Козлова (130), на 19 – Катерина Бондаренко (189). Одну позицию потеряла Катарина Завацкая (145), на десять опустилась Леся Цуренко (191).Возглавляет зачет по прежнему австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку на 2299 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира румунка Симона Халеп.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков2 (2). Наоми Осака (Япония) – 73363 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 68454 (4). Софья Кенин (США) – 56405 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 53317 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 49758 (8). Ига Свёнтек (Польша) – 46859 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 416510 (10). Симона Халеп (Румыния) — 4115