Олимпиада-2020. Павлюченкова и Рублёв завоевали золото в миксте

Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в турнире по теннису в смешанном парном разряде состоялся финальный матч.



Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами Токио-2020 в миксте, одолев соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [13:11].



За 1 час 55 минут Павлюченкова и Рублёв реализовали два брейк-пойнта из четырех, девять раз подали навылет и допустили 1 двойную ошибку. На счету Весниной и Карацева один реализованный брейк-пойнт из семи, пять эйсов и две двойные ошибки.



Бронзовые награды в миксте достались австралийскому дуэту Эшли Барти/Джон Пирс после отказа сербов Нины Стоянович и Новака Джоковича.



Веснина завоевала свою вторую олимпийскую медаль - у неё есть парное золото, выигранное в Рио-2016. Для остальных финалистов это первые медали в карьере.