Олимпиада-2020. Чешские теннисистки Крейчикова и Синякова выиграли золото в парном разряде

Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в парном разряде состоялся финальный матч.Чешские теннисистки, посеянные под первым номером, одержали победу над дуэтом из Швейцариисо счетом 7:5, 6:1.Матч продолжался 1 час 25 минут. Крейчикова и Синякова выиграли пять геймов на подаче соперниц и проиграли один на своей. Победительницы выполнили девять эйсов и допусьтили шесть двойных ошибок, а Бенчич и Голубич ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Отметим, что для всех участниц финала это первые олимпийские медали в карьере. Бенчич вчера завоевала золото в одиночном разряде.Бронзовые медали в паре достались бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пегосси.