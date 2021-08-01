Олимпиада-2020. Зверев победил Хачанова: обзор финального матча (Видео)





Немецкий теннисист Александр Зверев (№5, ATP) обыграл россиянина Карена Хачанова (№25, ATP) со счетом







Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде прошел финальный матч.Немецкий теннисист(№5, ATP) обыграл россиянина(№25, ATP) со счетом 6:3, 6: 1. Поединок продолжался 1 час 19 минут.