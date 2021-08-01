Александр Зверев – олимпийский чемпион по теннису в одиночном разряде

Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся финальный матч.



Пятая ракетка мира немец Александр Зверев, посеянный под четвертым номером, одержал победу над россиянином Кареном Хачановым (12), занимающим в рейтинге ATP 25-е место, со счетом 6:3, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 19 минут. Зверев сделал четыре брейка из восьми возможных и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Хачанова. На счету победителя шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Хачанов три раза подал навылет и один раз ошибся при подаче.



Напомним, днем ранее бронзовым призером стал испанец Пабло Карреньо-Буста, обыграв в матче за третье место серба Новака Джоковича со счетом



Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.

Финал. Мужчины. Одиночный разряд.

Александр Зверев (Германия, 4) – Карен Хачанов (Россия, 12) – 6:3, 6:1 Сегодня, 1 августа, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся финальный матч.Пятая ракетка мира немец, посеянный под четвертым номером, одержал победу над россиянином(12), занимающим в рейтинге ATP 25-е место, со счетом 6:3, 6:1.Поединок продолжался 1 час 19 минут. Зверев сделал четыре брейка из восьми возможных и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Хачанова. На счету победителя шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Хачанов три раза подал навылет и один раз ошибся при подаче.Напомним, днем ранее бронзовым призером стал испанец Пабло Карреньо-Буста, обыграв в матче за третье место серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:7(6), 6:3 Александр Зверев (Германия, 4) – Карен Хачанов (Россия, 12) – 6:3, 6:1