Бенчич — о победе на Играх в Токио: Это моё самое большое достижение за карьеру

12-я ракетка мира Белинда Бенчич поделилась эмоциями от победы над чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой в финале Олимпиады-2020.«Я так рада. Моя мечта сбылась. Не знаю, как объяснить то, что произошло. Безусловно, это самое большое достижение, которого я могла достигнуть. У меня нет слов.Я думаю, что и я, и Элина Свитолина, и Маркета заслужили эти медали, но спорт бывает местами жестоким, а иногда красивым.Честно говоря, последние три дня мой телефон был выключен, поэтому мне очень жаль всех, кому я не ответила. Спасибо моей семье и команде за поддержку. Вы многое сделали для меня.Я счастлива и благодарна за то, что эта победа случилось со мной на Играх в Токио», — рассказала Бенчич после финала.