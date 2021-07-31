Олимпиада-2020. Джокович остался без медали, проиграв Кареньо-Бусте в матче за бронзу

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.

Сегодня, 31 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся матч за третье место.Первая ракетка мира сербпотерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты, занимающего в мировом рейтинге 11-е место. Матч продолжался 2 часа 47 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:4, 6:7(6), 6:3.По ходу поединка Джокович не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из- шести, а Карреньо-Буста реализовал два из пяти. Новак выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок. Пабло не ошибался на подаче и семь раз подал навылет.Напомним, золото Игр-2020 в одиночном разряде разыграют немец Александр Зверев (4) и россиянин Карен Хачанов (12).Отметим, 34-летний Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде.Пабло Карреньо-Буста (Испания, 6) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:4, 6:7(6), 6:3