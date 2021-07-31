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Олимпиада-2020. Джокович остался без медали, проиграв Кареньо-Бусте в матче за бронзу
Олимпиада-2020. Джокович остался без медали, проиграв Кареньо-Бусте в матче за бронзуСегодня, 31 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся матч за третье место.

Первая ракетка мира серб Новак Джкович потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты, занимающего в мировом рейтинге 11-е место. Матч продолжался 2 часа 47 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:4, 6:7(6), 6:3.

По ходу поединка Джокович не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из- шести, а Карреньо-Буста реализовал два из пяти. Новак выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок. Пабло не ошибался на подаче и семь раз подал навылет.

Напомним, золото Игр-2020 в одиночном разряде разыграют немец Александр Зверев (4) и россиянин Карен Хачанов (12).

Отметим, 34-летний Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде.

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.

Матч за 3-е место. Мужчины. Одиночный разряд.
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 6) – Новак Джокович (Сербия, 1) –  6:4, 6:7(6), 6:3
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