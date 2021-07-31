Олимпиада-2020. Свитолина победила Рыбакину: обзор матча за 3-е место (видео)





Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№42 WTA) со счетом



Свитолина принесла для сборной Украины пятую медаль в Токио, которая также является первой для украинского тенниса на Олимпийских играх.





Сегодня, 31 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся матч за бронзовую медаль.Украинская теннисистка(№6 WTA) одержала победу над представительницей Казахстана(№42 WTA) со счетом 1:6, 7:6(5), 6:4 . Поединок продолжался 2 часа 24 минуты.Свитолина принесла для сборной Украины пятую медаль в Токио, которая также является первой для украинского тенниса на Олимпийских играх.