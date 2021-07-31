Элина Свитолина: Рада, что смогла победить, эта «бронза» много для меня значит

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, одержав победу в упорном поединке против Елены Рыбакиной из Казахстана , со счетом



Свитолина в интервью



«Я была настроена достаточно хорошо, но, наверное, нервы сыграли свою роль. Тяжело возвращаться на корт, когда уже проиграла матч, на теннисных турнирах мы всегда играем на вылет.



После проигрыша первой партии было очень сложно вернуться в колею. Я отыгралась с брейка и во втором сете, и в третьем сете. Было очень мало шансов, но я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала просто все силы, которые остались. Думаю, что характер вернул меня в матч. Просто невероятная победа. Я затратила все силы, которые возможно, чтобы вернуться. Сейчас стою и все болит, ноги уже не держат. Но я рада, что смогла победить, эта "бронза" много для меня значит.



Когда я ехала сюда, то задача стояла выиграть "золото". Конечно, очень обидно, что я не смогла. Когда я подходила к полуфиналу, то думала о том, что я уже достаточно близка и нахожусь в хорошей форме. К сожалению, полуфинал не сложился.



Выиграть сегодняшний матч после всей этой недели, когда я затратила много сил, проигрывала в своих матчах, потратила много нервов... Поэтому эта медаль имеет для меня большое значение.



Дальше в моих планах отдохнуть. Я очень сильно устала, психологически тоже полнейшее изнеможение. Пока еще адреналин, но завтра я знаю, что будет плохо. Буду восстанавливаться со своей командой. Буду играть в Монреале, Цинциннати и US Open». Украинская теннисистка Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, одержав победу в упорном поединке против Елены Рыбакиной из Казахстана , со счетом 1:6, 7:6(5), 6:4 . За всю историю независимой Украины ни одному украинцу еще не удавалось подниматься на олимпийский пьедестал в теннисе.Свитолина в интервью UA: Перший прокомментировала свое выступление и поделилась ближайшими планами.«Я была настроена достаточно хорошо, но, наверное, нервы сыграли свою роль. Тяжело возвращаться на корт, когда уже проиграла матч, на теннисных турнирах мы всегда играем на вылет.После проигрыша первой партии было очень сложно вернуться в колею. Я отыгралась с брейка и во втором сете, и в третьем сете. Было очень мало шансов, но я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала просто все силы, которые остались. Думаю, что характер вернул меня в матч. Просто невероятная победа. Я затратила все силы, которые возможно, чтобы вернуться. Сейчас стою и все болит, ноги уже не держат. Но я рада, что смогла победить, эта "бронза" много для меня значит.Когда я ехала сюда, то задача стояла выиграть "золото". Конечно, очень обидно, что я не смогла. Когда я подходила к полуфиналу, то думала о том, что я уже достаточно близка и нахожусь в хорошей форме. К сожалению, полуфинал не сложился.Выиграть сегодняшний матч после всей этой недели, когда я затратила много сил, проигрывала в своих матчах, потратила много нервов... Поэтому эта медаль имеет для меня большое значение.Дальше в моих планах отдохнуть. Я очень сильно устала, психологически тоже полнейшее изнеможение. Пока еще адреналин, но завтра я знаю, что будет плохо. Буду восстанавливаться со своей командой. Буду играть в Монреале, Цинциннати и US Open».