На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Элина Свитолина: Рада, что смогла победить, эта «бронза» много для меня значит
Элина Свитолина: Рада, что смогла победить, эта «бронза» много для меня значитУкраинская теннисистка Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, одержав победу в упорном поединке против Елены Рыбакиной  из Казахстана , со счетом 1:6, 7:6(5), 6:4. За всю историю независимой Украины ни одному украинцу еще не удавалось подниматься на олимпийский пьедестал в теннисе.

Свитолина в интервью UA: Перший прокомментировала свое выступление и поделилась ближайшими планами.

«Я была настроена достаточно хорошо, но, наверное, нервы сыграли свою роль. Тяжело возвращаться на корт, когда уже проиграла матч, на теннисных турнирах мы всегда играем на вылет.

После проигрыша первой партии было очень сложно вернуться в колею. Я отыгралась с брейка и во втором сете, и в третьем сете. Было очень мало шансов, но я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала просто все силы, которые остались. Думаю, что характер вернул меня в матч. Просто невероятная победа. Я затратила все силы, которые возможно, чтобы вернуться. Сейчас стою и все болит, ноги уже не держат. Но я рада, что смогла победить, эта "бронза" много для меня значит.

Когда я ехала сюда, то задача стояла выиграть "золото". Конечно, очень обидно, что я не смогла. Когда я подходила к полуфиналу, то думала о том, что я уже достаточно близка и нахожусь в хорошей форме. К сожалению, полуфинал не сложился.

Выиграть сегодняшний матч после всей этой недели, когда я затратила много сил, проигрывала в своих матчах, потратила много нервов... Поэтому эта медаль имеет для меня большое значение.

Дальше в моих планах отдохнуть. Я очень сильно устала, психологически тоже полнейшее изнеможение. Пока еще адреналин, но завтра я знаю, что будет плохо. Буду восстанавливаться со своей командой. Буду играть в Монреале, Цинциннати и US Open».
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Свитолина объяснила свое поражение в финале Итогового чемпионата WTA
Олимпиада-2020. Элина Свитолина – бронзовый призер
Элина Свитолина: Для меня очень важно не допускать провалов
Свитолина: Я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч
Свитолина: Очень рада, что уже в третий раз выиграла у теннисистки из ТОП-20
Элина Свитолина: Я очень рада, как работала сегодня моя подача
Свитолина: Очень рада, что справилась с давлением при счете 1-1 в третьем сете
Свитолина: Победа есть победа, я рада, что смогла выбраться из этой ситуации
 
 
 

Последние новости спорта

18:51

Олимпиада-2020. Медальный зачет после 14-го дня 80 | Олимпийские игры / Токио 2020

17:54

Чарльз Мартин потерял уважение к конкурентам: Эти ср*ные топы супертяжелого веса избегают боев и увиливают 83 | Бокс

17:47

Ломаченко: Лопесам нужны деньги. Наверное, я самый большой вариант для них, чтобы заработать 85 | Бокс

17:36

Доходы Формулы 1 выросли за год в 20 раз 78 | Формула-1

17:31

Хэмилтон про Вольфа: Вот бы мне покурить то же самое 79 | Формула-1

17:23

Василий Ломаченко объяснил, при каких условиях завершит карьеру 83 | Бокс

16:42

Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика 101 | Бокс

16:21

Станислав Горуна: Я изменил свое мнение об Олимпийских играх 110 | Единоборства / Олимпийские игры / Токио 2020

16:11

Олимпиада-2020. Каратист Горуна – бронзовый призер в категории до 75 кг 124 | Единоборства / Главные новости спорта / Олимпийские игры / Токио 2020

15:42

Любовь Басова: Для Украины это был исторический финал в кейрине 114 | Велоспорт / Олимпийские игры / Токио 2020

Все новости

ВИДЕО

Олимпиада-2020. Зверев победил Хачанова: обзор финального матча (Видео)

Олимпиада-2020. Свитолина победила Рыбакину: обзор матча за 3-е место (видео)

Олимпиада-2020. Зверев победил Джоковича: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Джо Джойс vs Карлос Такам: видео лучших моментов боя

Денис Беринчик – Артем Лобов: видео боя

Яннис Адетокумбо – MVP финала НБА-2021 (+Видео)

Энтони Джошуа vs Александр Усик: промо-видео боя



 

Топ-новости недели

Олимпиада-2020. Каратист Горуна – бронзовый призер в категории до 75 кг
Олимпиада-2020. Анжелика Терлюга – серебряный призер по каратэ в кумитэ
Олимпиада-2020. Людмила Лузан – бронзовый призер в гребле на каноэ-одиночке на 200 м
Жан Беленюк – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе
Олимпиада-2020. Борец-классик Парвиз Насибов – серебряный призер в категории до 67 кг




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Август 2021 (112)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)
Май 2021 (546)
Апрель 2021 (599)
Март 2021 (544)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.