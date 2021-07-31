Олимпиада-2020. Элина Свитолина – бронзовый призер

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участницы.

Сегодня, 31 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся матч за бронзу.Шестая ракетка мира, украинская теннисистка, посеянная под четвертым номером, одержала волевую победу над представительницей Казахстана, занимающей в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 1:6, 7:6(5), 6:4.Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За этот время Свитолина сделал три брейка из девяти возможных, Рыбакина – четыре из семи. Соперницы выполнили по четыре эйса, при этом Эоина допустила шесть двойных ошибок, а Елена – пять. Отметим, что Свитолина завершила матч в свою пользу лишь с седьмого матчбола. В их личном противостоянии в лидеры вышла украинка – 2:1.Свитолина принесла для сборной Украины пятую медаль, которая также является первой для украинского тенниса на Олимпийских играх. За всю историю независимой Украины ни одному нашему соотечественнику еще не удавалось подниматься на олимпийский пьедестал в теннисе.Элина Свитолина (Украина, 4) – Елена Рыбакина (Казахстан, 15) – 1:6, 7:6(5), 6:4