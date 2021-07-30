Олимпиада-2020. Хорватские теннисисты Мектич и Павич – чемпионы в парном разряде

Сегодня, 30 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в парном разряде состоялся финальный матч и поединок за бронзу.



Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали олимпийскими чемпионами, обыграв дуэт своих соотечественников Иван Додиг/Марин Чилич со счётом 6:4, 3:6, [10:6].



Матч продолжался 1 час 36 минут. Соперники сделали по одному брейку. Мектич и Павич выполнили три эйса и допустили одну двойную ошибку, а Додиг и Чилич два раза подали навылет и совершили пять двойных.



Ранее новозеландские теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады, обыграв в матче за третье место американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:3), 6:2.



