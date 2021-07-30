Олимпиада-2020. Зверев победил Джоковича: обзор матча 1/2 финала (Видео)





Немецкий теннисист Александр Зверев (№5, ATP) нанес поражение сербу Новаку Джоковичу (№1, ATP со счетом 6:1, 3:6, 6:1. Поединок продолжался 1 час 3 минуты.

За титул олимпийского чемпиона Зверев поспорит с россиянином Кареном Хачановым, обыгравшим испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом



Финал мужского турнира в одиночном разряде состоится 1 августа.







Сегодня, 30 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Немецкий теннисист Александр Зверев (№5, ATP) нанес поражение сербу Новаку Джоковичу (№1, ATP со счетом 6:1, 3:6, 6:1. Поединок продолжался 1 час 3 минуты.За титул олимпийского чемпиона Зверев поспорит с россиянином Кареном Хачановым, обыгравшим испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3 Финал мужского турнира в одиночном разряде состоится 1 августа.