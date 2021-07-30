Олимпиада-2020. Зверев не пустил Джоковича в финал

Сегодня, 30 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге пятое место, обыграл в трех сетах первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:1, 3:6, 6:1



За 2 часа 3 минуты, проведенные на корте, Зверев реализовал три брейк-пойнта из пяти, Джокович – ни одного из четырех. Александр выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок, а Новак один раз подал наывлет и допустил одну двойную ошибку.



В финале олимпийского турнира соперником Зверева будет россиянин Карен Хачанов,



Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.

1/2 финала. Мужчины. Одиночный разряд.

Александр Зверев (Германия, 4) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:1, 3:6, 6:1 Сегодня, 30 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Немецкий теннисист, занимающий в мировом рейтинге пятое место, обыграл в трех сетах первую ракетку мира сербасо счетом 6:1, 3:6, 6:1За 2 часа 3 минуты, проведенные на корте, Зверев реализовал три брейк-пойнта из пяти, Джокович – ни одного из четырех. Александр выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок, а Новак один раз подал наывлет и допустил одну двойную ошибку.В финале олимпийского турнира соперником Зверева будет россиянин Карен Хачанов, победивший испанца Пабло Карреньо-Бусту.Александр Зверев (Германия, 4) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:1, 3:6, 6:1