Олимпиада-2020. Хачанов стал первым финалистом

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.

Сегодня, 30 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Россиянин, занимающий в мировом рейтинге 25-е место, нанес поражение одиннадцатой ракетке мира испанцусо счетом 6:3, 6:3.Теннисисты играли 1 час 19 минут. Хачанов взял три подачи Карреньо-Бусты и отыграл его единственный брейк-пойнт. На счету Карена десять эйсов и две двойные ошибки, а Пабло на подаче не ошибался и три раза подал навылет.В финале олимпийского турнира соперником Хачанова будет или серб Новак Джокович, или немец Александр Зверев.Карен Хачанов (Россия, 12) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 6) – 6:3, 6:3