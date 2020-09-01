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Олимпиада-2020. Свитолина проиграла Вондроушовой и сыграет за бронзу с Рыбакиной
Олимпиада-2020. Свитолина проиграла Вондроушовой и сыграет за бронзу с РыбакинойСегодня, 28 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под четвертым номером, проиграла чешке Маркете Вондроушовой, занимающей в рейтинге WTA 42-е место. Поединок длился 1 час 4 минуты и завершился в пользу чешки со счетом 6:3, 6:1.

По ходу поединка Свитолина реализрвала свой единственный брейк-пойнт, один раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. На счету Вондроушовой пять брейков и две двойные ошибки при отсутствии эйсов.

Второй финалисткой стала швейцарка Белинда Бенчич, которая обыграла в трех сетах Елену Рыбакину из Казахстана - 7:6, 4:6, 6:3.

Таким образом, за олимпийское золото сразятся Маркета Вондроушова и Белинда Бенчич, а бронзу разыграют Свитолина и Рыбакина.

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участницы.
Женщины. Одиночный разряд.
1/2 финала

Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:3, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Елена Рыбакина (Казахстан, 15) – 7:6, 4:6, 6:3
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