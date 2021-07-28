Новак Джокович: Давление — это привилегия. Без него нет профессионального спорта

Первая ракетка мира серб Новак Джокович после



«Давление — это привилегия. Без давления нет профессионального спорта, — цитирует Джоковича официальный сайт ITF. - Если ты стремишься быть на вершине игры, тебе лучше начать учиться справляться с ним и преодолевать эти моменты не только на корте, но и за его пределами.



Не могу сказать, что я не замечаю всего шума вокруг меня. Но я разработал механизмы, которые помогают с этим справиться.



Давление меня не выматывает. Я уже достаточно опытный, чтобы просто выходить на корт и показывать свою лучшую игру». Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в матче с Алехандро Давидович-Фокиной из Испании в третьем круге олимпийского турнира в Токио поделился мнением относительно давления в профессиональном спорте.«Давление — это привилегия. Без давления нет профессионального спорта, — цитирует Джоковича официальный сайт ITF. - Если ты стремишься быть на вершине игры, тебе лучше начать учиться справляться с ним и преодолевать эти моменты не только на корте, но и за его пределами.Не могу сказать, что я не замечаю всего шума вокруг меня. Но я разработал механизмы, которые помогают с этим справиться.Давление меня не выматывает. Я уже достаточно опытный, чтобы просто выходить на корт и показывать свою лучшую игру».

По материалам: Чемпионат