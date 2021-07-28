Международная федерация тенниса приняла просьбы игроков отложить начало матчей на ОИ в Токио из-за жары

Международная федерация тенниса (ITF) согласилась изменить время начала матчей на олимпийском теннисном турнире в Токио по многочисленным просьбам игроков.



«В интересах здоровья и благополучия игроков и после обширных консультаций ITF объявила об изменении графика из-за повышения температуры и влажности, которые в настоящее время наблюдаются в Токио, Япония», — говорится в заявлении ITF на официальном сайте.



Матчи будут начинаться на 4 часа позже, то есть в 9 утра по Киеву вместо 5 утра.



Ранее некоторые игроки перенесли тепловой удар. Например, испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить четвертьфинальный матч на Олимпиаде. Она проиграла первый сет чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6 и не смогла продолжить борьбу.

По материалам: Чемпионат