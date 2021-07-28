Олимпиада-2020. Бенчич обыграла Павлюченкову и в полуфинаде сыграет с Рыбакиной

Сегодня, 28 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.



12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, посеянная под девятым номером, обыграла в трех сетах россиянку Анастасию Павлюченкову (13), занимающую в рейтинге WTA 18-е место, со счетом 6:0, 3:6, 6:3.



Теннисистки играли 2 часа 13 минут. Бенчич сделал два брейка и отыграла все три брейк-пойнта Павлюченковой. Соперницы выполнили по одному эйму и допустили по три двойные ошибки.



В полуфинале соперницей Бенчич будет представительница Казахстана Елена Рыбакина (15), которая выбила из борьбы испанку Гарбинье Мугурусу (7) – 7:5, 6:1.



Напомним, во втором полуфинале сыграют украинка Элина Свитолина и чешка Маркета Вондроушова.



Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участницы.

1/4 финала. Женщины. Одиночный разряд.



Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 13) – 6:0, 3:6, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 15) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – 7:5, 6:1 Сегодня, 28 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.12-я ракетка мира швейцарка, посеянная под девятым номером, обыграла в трех сетах россиянку(13), занимающую в рейтинге WTA 18-е место, со счетом 6:0, 3:6, 6:3.Теннисистки играли 2 часа 13 минут. Бенчич сделал два брейка и отыграла все три брейк-пойнта Павлюченковой. Соперницы выполнили по одному эйму и допустили по три двойные ошибки.В полуфинале соперницей Бенчич будет представительница Казахстана(15), которая выбила из борьбы испанку(7) – 7:5, 6:1.Напомним, во втором полуфинале сыграют украинка Элина Свитолина и чешка Маркета Вондроушова.Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 13) – 6:0, 3:6, 6:3Елена Рыбакина (Казахстан, 15) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – 7:5, 6:1