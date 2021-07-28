Элина Свитолина: Джорджи - сложная соперница. Рада, что смогла справиться

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала полуфиналисткой олимпийского турнира, обыграв итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 6:4. Отметим, что в Токио Элине впервые удалось одержать победу в двух сетах, три предыдущих матча она завершала в трех париях.«Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра, и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей.Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме.Я знала, что Джорджи – сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленной. Счастлива, что смогла восстановить силы.Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат.Полуфинал против Вондроушовой? В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так что буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме», – сказала Свитолина.Полуфинальный матч состоится 29 июля.Напомним, что Свитолина впервые в истории украинского тенниса вышла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх.