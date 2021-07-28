На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Элина Свитолина: Джорджи - сложная соперница. Рада, что смогла справиться
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала полуфиналисткой олимпийского турнира, обыграв итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 6:4. Отметим, что в Токио Элине впервые удалось одержать победу в двух сетах, три предыдущих матча она завершала в трех париях.

Элина Свитолина: Джорджи - сложная соперница. Рада, что смогла справиться
«Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра, и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей.

Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме.

Я знала, что Джорджи – сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленной. Счастлива, что смогла восстановить силы.

Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат.

Полуфинал против Вондроушовой? В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так что буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме», – сказала Свитолина.

Полуфинальный матч состоится 29 июля.

Напомним, что Свитолина впервые в истории украинского тенниса вышла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх.
По материалам: НОК Украины
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Олимпиада-2020. Свитолина обыграла Джорджи и в 1/2 финала встретится с Вондроушовой
Элина Свитолина: Я очень рада, как работала сегодня моя подача
Свитолина: Победа есть победа, я рада, что смогла выбраться из этой ситуации
Свитолина: Я очень рада, что смогла победить Винус в двух сетах
Свитолина: Очень рада, что уже в третий раз выиграла у теннисистки из ТОП-20
Элина Свитолина: Сегодня я не смогла играть на высоком уровне
Дубай. Свитолина не смогла остановить Квитову
Свитолина: Очень рада, что справилась с давлением при счете 1-1 в третьем сете
 
 
 

Последние новости спорта

07:33

Ветераны НБА готовы подписаться с «Лейкерс» за минималку, чтобы выиграть титул с Леброном 0 | Баскетбол

07:29

Звёзды НБА могут потерять миллионы долларов из-за решения США по геноциду уйгуров в Китае 14 | Баскетбол

07:24

Расселл Уэстбрук перейдет в «Лейкерс» 18 | Баскетбол

07:09

Овечкин: Просил контракт на 3 года, но мне сказали: «Ови, ты нам нужен на пять» 25 | Хоккей

07:06

вечкин — о рекорде Гретцки: Приложу все усилия. Если стану 2-м, то это тоже хорошее число 28 | Хоккей

18:09

Олимпиада-2020. Медальный зачет после шестого дня 127 | Олимпийские игры / Токио 2020

17:43

Олимпиада-2020. Австралийка Фокс олимпийская чемпионка по гребному слалому на каноэ; Виктория Ус – седьмая 94 | Гребля / Олимпийские игры / Токио 2020

17:04

Олимпиада-2020. Виктория Ус вышла в финал по гребному слалому на каноэ 87 | Гребля / Олимпийские игры / Токио 2020

16:56

Виталий Дуброва: Это Олимпиада и тут ценится только медаль 82 | Единоборства / Олимпийские игры / Токио 2020

16:46

Олимпиада-2020. Японка Хамада – олимпийская чемпионка по дзюдо в категории до 78 кг; Турчин проиграла в 1/8 финала 96 | Единоборства / Олимпийские игры / Токио 2020

Все новости

ВИДЕО

Джо Джойс vs Карлос Такам: видео лучших моментов боя

Денис Беринчик – Артем Лобов: видео боя

Яннис Адетокумбо – MVP финала НБА-2021 (+Видео)

Энтони Джошуа vs Александр Усик: промо-видео боя

Уимблдон. Хуркач обыграл Медведева: обзор матча 1/8 финала (видео)

Уимблдон. ФеликсОже-Альяссим обыграл Александра Зверева: обзор матча 1/8 финала (видео)

Уимблдон. Федерер победил Сонего: обзор матча 1/8 финала (видео)



 

Топ-новости недели

Олимпиада-2020. Михаил Романчук – бронзовый призер в плавании на 800 м вольным стилем
Олимпиада-2020. Костевич и Омельчук – бронзовые призеры в стрельбе из пневматического пистолета в миксте
Олимпиада-2020. Шпажист Игорь Рейзлин – бронзовый призер
Денис Беринчик деклассировал Артема Лобова в кулачном бою
Олимпиада-2020. Дарья Белодед – бронзовый призер по дзюдо в категории до 48 кг




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2021 (277)
Июнь 2021 (540)
Май 2021 (546)
Апрель 2021 (599)
Март 2021 (544)
Февраль 2021 (652)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.