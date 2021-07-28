Олимпиада-2020. Сестры Киченок не пробились в полуфинал

Людмилв и Надежда Киченок. Фото: НОК Украины

Сегодня, 28 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинки Людмила и Надежда Киченок проиграли россиянкам Елене Весниной и Веронике Кудерметовой. Матч длился 59 минут и завершился в пользу россиянок со счетом 6:2, 6:1.



По ходу поединка украинки не сумели заработать ни одного брейк-пойнта, один раз подали навылет и допустили две двойные ошибки. Россиянки сделали два брейка из трех возможных, выполнили два эйса и один раз ошиблись при подаче.



Для Людмилы и Надежды Киченок это была вторая Олимпиада. В Рио-2016 украинки проиграли в стартовом матче.



Таким образом, на Олимпиаде в парном разряде украинок не осталось.



Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская выбыли из борьбы а первом круге,



Веснина и Кудреметова в полуфинале сыграют первыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Сегодня, 28 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинкипроиграли россиянкам. Матч длился 59 минут и завершился в пользу россиянок со счетом 6:2, 6:1.По ходу поединка украинки не сумели заработать ни одного брейк-пойнта, один раз подали навылет и допустили две двойные ошибки. Россиянки сделали два брейка из трех возможных, выполнили два эйса и один раз ошиблись при подаче.Для Людмилы и Надежды Киченок это была вторая Олимпиада. В Рио-2016 украинки проиграли в стартовом матче.Таким образом, на Олимпиаде в парном разряде украинок не осталось.Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская выбыли из борьбы а первом круге, проиграв француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро.Веснина и Кудреметова в полуфинале сыграют первыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.