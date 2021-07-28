Олимпиада-2020. Свитолина обыграла Джорджи и в 1/2 финала встретится с Вондроушовой

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участницы.

Сегодня, 28 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Шестая ракетка мира, украинская теннисистка, посеянная под четвертым номером, одержала победу в двух сетах над итальянкой, занимающей в рейтинге WTA 61-ю строчку, со счетом 6:4, 6:4. Отметим, что в Токио Элина впервые одержала победу в двух сетах. Три предыдущих матча Элина завершала в трех сетах.Поединок продолжался 1 час 31 минуту. Свитолина выиграла четыре гейма на подаче Джорджи и проиграла два на своей. Элина выполнила шесть эйсов и допустила три двойные ошибки. На счету Джорджи один эйс и четыре двойные ошибки. В личном противостоянии теннисисток украинка вышла вперед – 3:1.За выход в финал турнира Свитолина поспорит с чешкой, занимающей в рейтинге WTA 42-е место. Чешка стала полуфиналисткой на отказе испанки. После первого сета при счете 6:3 в пользу Вондроушовой испанка отказалась от продолжения борьбы. Пауле стало плохо из-за жары и ее увезли с корта на коляске.Отметим, что Свитолина стала первой украинкой теннисисткой, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда Олимпиады.Элина Свитолина (Украина, 4) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:4Маркета Вондроушова (Чехия, SR) –Паула Бадоса (Испания) – 6:3 Rt