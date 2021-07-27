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Олимпиада-2020. Циципас. Шварцман, Хачанов и Нишикори вышли в 1/8 финала, Карацев и Хуркач покидают турнир
Олимпиада-2020. Циципас. Шварцман, Хачанов и Нишикори вышли в 1/8 финала, Карацев и Хуркач покидают турнирСегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Четвертая ракетка мира грец Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала после победы в двух сетах над американцем Фрэнсисом Тиафо, занимающим в мировом рейтинге 54-е место, со счетом 6:3. 6:4.

За 1 час 17 минут игрового времени Циципас сделал два брейка из четырех возможных и отыграл единственный брейк-пойнт имевшийся у Тиафо. Стефанос выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Фрэнсис три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии грек лидирует – 3:1.

За выход в четвертьфинал Циципас поспорит с французом Уго Умбером (14), который победил Миомира Кецмановича из Сербии – 4:6, 7:6. 7:5

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника. 25 июля
2-й круг. Мужчины. Одиночный разряд.

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4
Уго Умбер (Франция, 14) – Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 7:6, 7:5

Диего Шварцман (Аргентина, 8) –Томан Махач (Чехия, WC) – 6:4, 7:5
Карен Хачанов (Россия, 12) –Джеймс Дакворт (Австралия) – 7:5, 6:1

Жереми Шарди (Франция) - Аслан Карацев (Россия, 11) – 7:5, 4:6, 6:3
Лиам Броэди (Великобритания, WC) – Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 7:5, 3:6, 6:3

Кеи Нишикори  (Япония) – Маркос Гирон (США) – 7:6, 3:6, 6:1
Илья Ивашко (Беларусь) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:7, 6:3
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