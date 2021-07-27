Олимпиада-2020. Свитолина вышла в 1/4 финала

Сегодня, 27 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Шестая ракетка мира, украинская теннисистка, посеянная под четвертым номером, одержала волевую победу в трех сетах над представительницец Греции, занимающей в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 5:7, 6:3, 6:4.За 2 часа 38 минут, проведённых на корте, Свитолина сделала пять брейков и не удержала четыре своих подачи. На счету Элины десять эйсов и четыре двойные ошибки, а Саккари семь раз подала навылет и семь раз ошиблась при подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный - 2:2.За выход в полуфинал турнира Свитолина сразится или с седьмой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой, или с Камилой Джорджи из Италии, занимающей в рейтинге WTA 61-ю строчку.Элина Свитолина (Украина, 4) – Мария Саккари (Греция, 14) – 5:7, 6:3, 6:4