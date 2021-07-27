Олимпиада-2020. Наоми Осака неожиданно зачехлила ракетку в третьем круге

Сегодня, 27 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира японкапотерпела поражение от чешки, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Поединок продолжался 1 час 8 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:1, 6:4.Осака реализовала один брейк-пойнт из пяти, выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Вондроушова сделала пять брейков, четыре раза подала навылет и совершила четыре двойных ошибки.Соперница Вондроушовой по 1/4 финала определится в матче Надия Подороска (Аргентина, WC) – Паула Бадоса (Испания).Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – Наоми Осака (Япония, 2) – 6:1, 6:4