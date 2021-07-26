На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Олимпиада-2020. Джокович, Медведев и Зверев вышли в 1/8 фннала и другие результаты
************************************************* Олимпиада-2020. Джокович, Медведев и Зверев вышли в 1/8 фннала и другие результатыСегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в 1/8 финала после победы в двух сетах над немцем Яном-Леннардом Штруффом со счетом 6:4. 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За это время Джокович взял три подачи Штруффа и не удержал одну свою. На счету Новака 14 эйсов и одна двойная ошибка, а немец три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче.

За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины, который обыграл Джона Миллмана из Австралии – 6:4, 6:7, 6:3.

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника. 25 июля
2-й круг. Мужчины. Одиночный разряд.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:3
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 16) – Джон Миллман (Австралия) – 6:4, 6:7, 6:3

Даниил Медведев (Россия, 2) – Сумит Нагал (Индия, WC) – 6:2, 6:1
Фабио Фоньини (Италия, 15) – Егор Герасимов (Беларусь) – 6:4, 7:6

Александр Зверев (Германия, 4) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – 6:2, 6:2
Николоз Басилашвили (Грузия) – Лоренцо Сонего (Италия, 13) – 6:4, 6:6, 6:4

Пабло-Карреньо-Буста (Испания, 6) – Марин Чилич (Хорватия) – 5:7, 6:4, 6:4
Доминик Кёпфер (Германия) – Макс Пёрселл (Австралия) – 6:3, 6:0
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Джокович и Зверев вышли в 1/8 финала
Новак Джокович победил на старте Australian Open
Токио. Джокович стал участником 1/2 финала и другие результаты
Олимпиада-2020. Джокович, Медведев, Зверев, Циципас и Хачанов вышли во второй круг, а Рублёв. Монфис и Оже-Аляссим зачехлили ракетки
Токио. Джокович стартовал с победы и другие результаты
US Open. Джокович, Зверев и Циципас вышли в третий раунд и другие результаты и другие результаты
Токио. Джокович стал участником 1/4 финала и другие результаты
Ролан Гаррос. Джокович стал четвертьфиналистом
 
 
 

Последние новости спорта

07:33

Ветераны НБА готовы подписаться с «Лейкерс» за минималку, чтобы выиграть титул с Леброном 0 | Баскетбол

07:29

Звёзды НБА могут потерять миллионы долларов из-за решения США по геноциду уйгуров в Китае 14 | Баскетбол

07:24

Расселл Уэстбрук перейдет в «Лейкерс» 18 | Баскетбол

07:09

Овечкин: Просил контракт на 3 года, но мне сказали: «Ови, ты нам нужен на пять» 25 | Хоккей

07:06

вечкин — о рекорде Гретцки: Приложу все усилия. Если стану 2-м, то это тоже хорошее число 28 | Хоккей

18:09

Олимпиада-2020. Медальный зачет после шестого дня 127 | Олимпийские игры / Токио 2020

17:43

Олимпиада-2020. Австралийка Фокс олимпийская чемпионка по гребному слалому на каноэ; Виктория Ус – седьмая 94 | Гребля / Олимпийские игры / Токио 2020

17:04

Олимпиада-2020. Виктория Ус вышла в финал по гребному слалому на каноэ 87 | Гребля / Олимпийские игры / Токио 2020

16:56

Виталий Дуброва: Это Олимпиада и тут ценится только медаль 82 | Единоборства / Олимпийские игры / Токио 2020

16:46

Олимпиада-2020. Японка Хамада – олимпийская чемпионка по дзюдо в категории до 78 кг; Турчин проиграла в 1/8 финала 96 | Единоборства / Олимпийские игры / Токио 2020

Все новости

ВИДЕО

Джо Джойс vs Карлос Такам: видео лучших моментов боя

Денис Беринчик – Артем Лобов: видео боя

Яннис Адетокумбо – MVP финала НБА-2021 (+Видео)

Энтони Джошуа vs Александр Усик: промо-видео боя

Уимблдон. Хуркач обыграл Медведева: обзор матча 1/8 финала (видео)

Уимблдон. ФеликсОже-Альяссим обыграл Александра Зверева: обзор матча 1/8 финала (видео)

Уимблдон. Федерер победил Сонего: обзор матча 1/8 финала (видео)



 

Топ-новости недели

Олимпиада-2020. Михаил Романчук – бронзовый призер в плавании на 800 м вольным стилем
Олимпиада-2020. Костевич и Омельчук – бронзовые призеры в стрельбе из пневматического пистолета в миксте
Олимпиада-2020. Шпажист Игорь Рейзлин – бронзовый призер
Денис Беринчик деклассировал Артема Лобова в кулачном бою
Олимпиада-2020. Дарья Белодед – бронзовый призер по дзюдо в категории до 48 кг




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2021 (277)
Июнь 2021 (540)
Май 2021 (546)
Апрель 2021 (599)
Март 2021 (544)
Февраль 2021 (652)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.