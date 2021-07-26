Олимпиада-2020. Джокович, Медведев и Зверев вышли в 1/8 фннала и другие результаты

Сегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира сербвышел в 1/8 финала после победы в двух сетах над немцемсо счетом 6:4. 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За это время Джокович взял три подачи Штруффа и не удержал одну свою. На счету Новака 14 эйсов и одна двойная ошибка, а немец три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче.За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет против испанца, который обыгрализ Австралии – 6:4, 6:7, 6:3.Новак Джокович (Сербия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:3Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 16) – Джон Миллман (Австралия) – 6:4, 6:7, 6:3Даниил Медведев (Россия, 2) – Сумит Нагал (Индия, WC) – 6:2, 6:1Фабио Фоньини (Италия, 15) – Егор Герасимов (Беларусь) – 6:4, 7:6Александр Зверев (Германия, 4) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – 6:2, 6:2Николоз Басилашвили (Грузия) – Лоренцо Сонего (Италия, 13) – 6:4, 6:6, 6:4Пабло-Карреньо-Буста (Испания, 6) – Марин Чилич (Хорватия) – 5:7, 6:4, 6:4Доминик Кёпфер (Германия) – Макс Пёрселл (Австралия) – 6:3, 6:0