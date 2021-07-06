Уимблдон-2021. Соболенко и Плишкова поспорят за место в финале

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд £35,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема - Wimbledon у женщин в одиночном разряде завершились полуфинальные матчи.Четвертая ракетка мира, 23-летняя белорускаобыграла 26-летнююиз Туниса, занимающую в рейтинге WTA 24-е место, со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 14 минут, проведенные на корте, Соболенко реализовала три брейк-пойнта из десяти, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. На счету Жабер один реализованный брейк-пойнт из семи, пять эйсов и две двойные ошибки.Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». За выход в финал Уимблдона Соболенко поспорит с чешкой, которая была сильнее– 6:2, 6:2.Напомним, второй полуфинальной парой стали австралийка Эшли Барти (1) и немка Анжелика Кербер (25).Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Онс Жабер (Тунис, 21) – 6:4, 6:3Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:2