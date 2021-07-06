Уимблдон-2021. Барти и Кербер встретятся в полуфинале

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд £35,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема - Wimbledon у женщин в одиночном разряде проходили полуфинальные матчи.Первая ракетка мира, 25-летняя австралийка, посеянная под первым номером, одержала победу над своей 28-летней соотечественницей, занимающей в мировом рейтинге 75-е место, со счетом 6:1, 6:3.Поединок длился 1 час 6 минут. За это время Барти сделала шесть брейков и не удержала две своих подачи. Эшли выполнила пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а Айла два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче.Барти впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.За выход в финал турнира Эшли сразится с немкой(25), которая обыграла чешку6:2, 6:3.Эшли Барти (Австралия, 1) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 6:3Анжелика Кербер (Германия, 25) - Каролина Мухова (Чехия. 19) – 6:2, 6:3