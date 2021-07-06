Уимблдон-2021. Медведев зачехлил ракетку в 1/8 финала, проиграв Хуркачу

6-07-2021, 20:17 351 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема Wimbledon у мужчин в одиночном разряде завершились матчи 1/8 финала.



Вторая ракетка мира, 25-летний россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в пяти сетах от 24-летнего поляка Хуберта Хуркача (14), занимающего в мировом рейтинге 18-е место. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты и завершился в пользу поляка со счетом 2:6, 7:6 (2), 3:6, 6:3, 6:3.



Соперники взяли по три подачи друг друга. На подаче они допустили по четыре двойных ошибки, при этом россиянин выполнил 13 эйсов, а поляк – десять.



Отметим, что Хуркач впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».



За выход в полуфинал Уимблдона Хуркачу предстоит скрестить ракетки со швейцарцем



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Одиночный разряд. 128 участников.



Мужчины. Четвертый круг.

Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 2:6, 7:6 (2), 3:6, 6:3, 6:3 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема Wimbledon у мужчин в одиночном разряде завершились матчи 1/8 финала.Вторая ракетка мира, 25-летний россиянинпотерпел поражение в пяти сетах от 24-летнего поляка(14), занимающего в мировом рейтинге 18-е место. Поединок продолжался 3 часа 2 минуты и завершился в пользу поляка со счетом 2:6, 7:6 (2), 3:6, 6:3, 6:3.Соперники взяли по три подачи друг друга. На подаче они допустили по четыре двойных ошибки, при этом россиянин выполнил 13 эйсов, а поляк – десять.Отметим, что Хуркач впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».За выход в полуфинал Уимблдона Хуркачу предстоит скрестить ракетки со швейцарцем Роджером Федерером Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 2:6, 7:6 (2), 3:6, 6:3, 6:3