Новак Джокович: Я очень мотивирован выиграть золото на Олимпиаде

Сегодня, 14:13 0 | Теннис

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции после игры с Денисом Кудлой в третьем раунде Уимблдона рассказал о своих планах на Олимпиаде в Токио.



«Я стараюсь сохранять высокие позиции в рейтинге, но с тех пор, как я достиг исторического рекорда по неделям на первой строчке, приоритетом для меня является хорошая игра на «Шлемах». А также Олимпийские игры, ведь этот год — олимпийский.



Я очень мотивирован играть на Олимпиаде и бороться за золотую медаль. Представлять свою страну — высшая честь для меня», — цитирует Джоковича Tennis World USA.



В матче третьего круга Джокович нанёс поражение прошедшнму через квалификацию американцу Денису Кудлесо счётом Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции после игры с Денисом Кудлой в третьем раунде Уимблдона рассказал о своих планах на Олимпиаде в Токио.«Я стараюсь сохранять высокие позиции в рейтинге, но с тех пор, как я достиг исторического рекорда по неделям на первой строчке, приоритетом для меня является хорошая игра на «Шлемах». А также Олимпийские игры, ведь этот год — олимпийский.Я очень мотивирован играть на Олимпиаде и бороться за золотую медаль. Представлять свою страну — высшая честь для меня», — цитирует Джоковича Tennis World USA.В матче третьего круга Джокович нанёс поражение прошедшнму через квалификацию американцу Денису Кудлесо счётом 6:4, 6:3, 7:6(7) . За выход в четвертьфинал Новак сыграет с посеянным 17-м чилийцем Кристьяном Гарином.

По материалам: Чемпионат