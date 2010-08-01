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Новак Джокович: Я очень мотивирован выиграть золото на Олимпиаде
Новак Джокович: Я очень мотивирован выиграть золото на ОлимпиадеСербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции после игры с Денисом Кудлой в третьем раунде Уимблдона рассказал о своих планах на Олимпиаде в Токио.

«Я стараюсь сохранять высокие позиции в рейтинге, но с тех пор, как я достиг исторического рекорда по неделям на первой строчке, приоритетом для меня является хорошая игра на «Шлемах». А также Олимпийские игры, ведь этот год — олимпийский.

Я очень мотивирован играть на Олимпиаде и бороться за золотую медаль. Представлять свою страну — высшая честь для меня», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

В матче третьего круга Джокович нанёс поражение прошедшнму через квалификацию американцу Денису Кудлесо счётом 6:4, 6:3, 7:6(7). За выход в четвертьфинал Новак сыграет с посеянным 17-м чилийцем Кристьяном Гарином.
По материалам: Чемпионат
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