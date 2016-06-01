Уимблдон. Джокович победил Кудлу : обзор матча третьего круга (видео)

Сегодня, 11:53 0 | Теннис / Видео

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема – Wimbledon, у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира серб Новак Джокович (№1 ATP) одержал победу над американцем Денисом Кудлей (№114 ATP) со счетом 6:4, 6:3, 7:6(7). Матч продолжался 2 часа 17 минут.







