На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Новак Джокович — о своей мотивации: Это волчья энергия
После выхода в 1/8 финала Уимблдона первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил свою повышенную мотивацию побеждать бойцовским или даже животным инстинктом.

«Отчасти это гены, моя семья, так как я вырос в трудные для моей страны 90-е годы. Неудача для меня и моей семьи никогда не была допустима – мы должны были найти способ обеспечивать основные потребности, чтобы выжить. Я провёл много времени в горах с волками, так что это волчья энергия. Я не шучу», — приводит слова Джоковича ВВС.В матче третьего круга Джокович нанёс поражение прошедшему через квалификацию американцу Денису Кудле со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал Новак сыграет с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.
По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Джокович стал обладателем уникального достижения на турнирах «Большого шлема»
Новак Джокович: Я очень мотивирован выиграть золото на Олимпиаде
Новак Джокович расскажет о себе в мини-сериале
Новак Джокович: Это одно из самых тяжелых поражений в моей карьере
Новак Джокович: Я недоволен тем, как закончил сезон
Новак Джокович надеется что прошлогодний исход Australian Open для него не повторится
Уимблдон. Федерер и Джокович сыграют в финале Уимблдона 14 июля
Новак Джокович: Думаю, вы меня ещё будете видеть долго
 
 
 

Последние новости спорта

14:30

Формула-1. Гран-при Австрии: Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов 9 | Формула-1

14:13

Новак Джокович: Я очень мотивирован выиграть золото на Олимпиаде 30 | Теннис

14:06

Стали известны финансовые подробности нового контракта Хэмилтона с Mercedes 32 | Формула-1

13:55

Льюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два года 34 | Формула-1

12:40

Расс Анбер: Казалось, что Ломаченко хотел, чтобы Накатани заплатил за грехи Лопеса 50 | Бокс

12:33

Энтони Кролла: Ломаченко против Дэвиса – это невероятный бой 43 | Бокс

12:26

Фьюри объяснил, почему не верит в свою трилогию с Джошуа 46 | Бокс

12:19

Конор Макгрегор прокомментировал слухи о серьёзной болезни 68 | Единоборства

12:10

Тайсон Фьюри знает почему Уайлдер молчал на пресс-конференции 55 | Бокс

11:53

Уимблдон. Джокович победил Кудлу : обзор матча третьего круга (видео) 66 | Теннис / Видео

Все новости

ВИДЕО

Уимблдон. Джокович победил Кудлу : обзор матча третьего круга (видео)

Уимблдон. Свитолина проиграла Линетт: обзор матча второго круга (видео)

НБА. Брук Лопес и и Оньека Оконгву возглавили топ-5 моментов игрового дня (+Видео)

НБА. Аллей-уп Криса Миддлтона на Янниса Адетокумбо и попадание Клинта Капелы возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данк и баззер-биттер Пола Джорджа возглавили топ-5 моментов игрового дня 24 июня (Видео)

НБА. Деандре Эйтон возглавил топ-5 моментов игрового дня 22 июня (Видео)

Победный обгон Макса Ферстаппена на Гран-при Франции (Видео)



 

Топ-новости недели

Рыжикова и Ткачук – призеры «Бриллиантовой лиги» в Осло, норвежец Вархольм установил мировой рекорд на 400 м с барьерами
Уимблдон-2021. Элина Свитолина зачехлила ракетку во втором круге
Уимблдон-2021. Марта Костюк вышла во второй круг, обыграв Бертенс
Формула-1. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции
Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра, продержавшийся 31 год (+Видео)




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2021 (41)
Июнь 2021 (540)
Май 2021 (546)
Апрель 2021 (599)
Март 2021 (544)
Февраль 2021 (652)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.