Уимблдон. Костюк и Остапенко в паре обыграли Кенин и Бенчич

Вчера, 22:35 50 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема Wimbledon у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Марта Костюк и Елена Остапенко из Латвии нанесли поражение швейцарке Белинде Бенчич и американке Софье Кенин со счетом 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 10 минут. Костюк и Остапенко реализовали пять брейк-пойнтов из 13-ти, Бенчич и Кенин – три из шести. Обе пары выполнили по три эйса, при этом Марта и Елена допустили три двойные ошибки, а Белинда и Софья – две.



Во втором круге соперницами Костюк и Остапенко будут девятые сеяные канадка Шарон Фичмэн и Джулиана Олмос из Мексики.



