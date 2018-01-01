Уимблдон. Людмила Киченок и Макото Ниномия вышли во второй круг в парном разряде

Вчера, 22:18 42 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема Wimbledon у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия стартовали с победы над польской парой Магда Линетт / Алисия Росольска со счетом 6:4, 3:6, 9:7.



Матч продолжался 2 часа 20 минут. Киченок и Ниномия сделали пять брейков и упустили четыре свои подачи. Людмила и Макото навылет не подавали и совершили шесть двойных ошибок. Линетт и Росольска выполнили один эйс и дважды ошиблись на подаче.



За выход в 1/8 финала Людмила и Макото поспорят с посеянными под 14-м номером американками Айшей Мухаммад и Джессикой Пегулой.



