Уимблдон-2021. Надежда Киченок и Ралука Олару прошли в третий круг в парном турнире

Вчера, 21:49 44 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема Wimbledon у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.



Посеянные под 13-м номером, украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару вышли в третий круг после победы на двух тай-брейках над словенкой Тамарой Зиданшек и американкой Сабриной Сантамарией со счетом 7:6(4), 7:6(5).



За 2 часа 11 минут игрового времени соперницы сделали по четыре брейка. Надежда и Ралука выполнили один эйс и допустили пять двойных ошибок, а Зиданшек и Сантамария ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче.



За выход в 1/8 финала соревнований Киченок и Олару сыграют с победителями в противостоянии румынок Андреи Миту и Моники Никулеску с американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сэндерс.



