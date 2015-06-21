Рейтинг ATP. Марченко поднялся на две позиции, Стаховский опустился на 21 пункт

Вчера, 11:28 95 | Теннис

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 21 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинец Илья Марченко поднялся на две позиции и теперь занимает 153-е место. Сергей Стаховский потерял 21позицию и опустился на 239-ю строчку.



В топ-10 рейтинге без изменений. Возглавляет зачет серб Новак Джокович, увеличив до 2060 очков отрыв от россиянина Даниила Медведева.



Рейтинг ATP от 21.06.15.2021 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12113 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10053

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7305

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6120

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4815

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4468

10 (11). Роберто Баутиста Агут (Испания) - 3125

…

153 (155) . Илья Марченко (Украина) – 470

239 (218). Сергей Стаховский (Украина) – 315



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)