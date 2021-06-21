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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место, Костюк поднялась на одну позицию, Завацкая – на две
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место, Костюк поднялась на одну позицию, Завацкая – на двеЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 21 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Лучшая из украинок Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира, сместив на шестое место американку Софью Кенин.
Даяна Ястремская по-прежнему занимает 37-е место. На одну позицию поднялась Марта Костюк (64-я), на две – Катарина Завацкая (124), на три – Катерина Козлова (158). Пять позиций потеряла Ангелина Калинина (125), на один пункт опустилась Леся Цуренко (164).

Возглавляет зачет по прежнему австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку на 529 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA от 21.06.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7875 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7346
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835
6 (5). Софья Кенин (США) – 5640
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5266
8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 4430
10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285

37 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1765
64 (65). Марта Костюк (Украина) – 1182
124 (126). Катарина Завацкая (Украина) – 647
125 (120). Ангелина Калинина (Украина) – 640
158 (161). Катерина Козлова (Украина) – 493
164 (163). Леся Цуренко (Украина) –472

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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