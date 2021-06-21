Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место, Костюк поднялась на одну позицию, Завацкая – на две

Вчера, 11:20 113 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 21 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Лучшая из украинок Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира, сместив на шестое место американку Софью Кенин.

Даяна Ястремская по-прежнему занимает 37-е место. На одну позицию поднялась Марта Костюк (64-я), на две – Катарина Завацкая (124), на три – Катерина Козлова (158). Пять позиций потеряла Ангелина Калинина (125), на один пункт опустилась Леся Цуренко (164).



Возглавляет зачет по прежнему австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку на 529 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Каролина Плишкова.



Рейтинг WTA от 21.06.2021 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7875 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7346

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835

6 (5). Софья Кенин (США) – 5640

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5266

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 4430

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285

…

37 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 1765

64 (65). Марта Костюк (Украина) – 1182

124 (126). Катарина Завацкая (Украина) – 647

125 (120). Ангелина Калинина (Украина) – 640

158 (161). Катерина Козлова (Украина) – 493

164 (163). Леся Цуренко (Украина) –472



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 21 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Лучшая из украинок Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира, сместив на шестое место американку Софью Кенин.Даяна Ястремская по-прежнему занимает 37-е место. На одну позицию поднялась Марта Костюк (64-я), на две – Катарина Завацкая (124), на три – Катерина Козлова (158). Пять позиций потеряла Ангелина Калинина (125), на один пункт опустилась Леся Цуренко (164).Возглавляет зачет по прежнему австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку на 529 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира чешка Каролина Плишкова.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7875 очков2 (2). Наоми Осака (Япония) – 73463 (3). Симона Халеп (Румыния) — 63304 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 61955 (6). Элина Свитолина (Украина) — 58356 (5). Софья Кенин (США) – 56407 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 52668 (8). Серена Уильямс (США) – 49319 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 443010 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 428537 (37). Даяна Ястремская (Украина) – 176564 (65). Марта Костюк (Украина) – 1182124 (126). Катарина Завацкая (Украина) – 647125 (120). Ангелина Калинина (Украина) – 640158 (161). Катерина Козлова (Украина) – 493164 (163). Леся Цуренко (Украина) –472