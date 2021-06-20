Истбурн. Марта Костюк вышла в основную сетку

В Истбурне (Великобритания) на турнире категории WTA 500 - Viking International Eastbourne проходит квалификация.18-летняя украинка, занимающая мировом рейтинге 65-е место, вышла в основную сетку турнира после победы над 36-й ракетко мира, 32-летней китаянкойсо счетом 4:6, 6:4, 6:0.Матч длился 1 час 43 минуты. Костюк реализовала семь брейк-пойнтов из десяти, пять раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Шуай реализовала четыре брейк-пойнта из 13-ти, ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок.