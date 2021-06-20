Бирмингем. Людмила Киченок и Макото Ниномия не пробились в финал

20-06-2021, 19:23 149 | Теннис

В Бирмингеме (Великобритания) на травяном турнире категории WTA 250 - Viking Classic Birmingham с призовым фондом $235, 238 в парном разряде проходили матчи 1/2 финала.



Украинка Людмила Киченок и ее напарница Макото Ниномия из Японии проиграли чешкам Люси Градецкой и Мари Боузковой со счетом 5:7, 3:6.



За 1 час 27 минут игрового времени Киченок и Ниномия сделали два брейка из пяти возможных, а их соперницы – пять из десяти. Эйсов в матче не было, при этом Людмила и Макото совершили шесть двойных ошибок, а Градецка и Боузкова – две.

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В Бирмингеме (Великобритания) на травяном турнире категории WTA 250 - Viking Classic Birmingham с призовым фондом $235, 238 в парном разряде проходили матчи 1/2 финала.Украинкаи ее напарницаиз Японии проиграли чешкамсо счетом 5:7, 3:6.За 1 час 27 минут игрового времени Киченок и Ниномия сделали два брейка из пяти возможных, а их соперницы – пять из десяти. Эйсов в матче не было, при этом Людмила и Макото совершили шесть двойных ошибок, а Градецка и Боузкова – две.