Лондон. Маттео Берретини победил в финале Кэмерона Норри

Теннис ATP 500 - cinch Championships.Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $1,427,455 Одиночный разряд. 32 участника.

В Лондоне (Великобритания) на травяном турнире категории ATP 500 - cinch Championships в одиночном разряде прошел финальный матч.Девятая ракетка мира, 25-летний итальянец, посеянный под первым номером, одержал победу в трех сетах над своим ровесником из Великобритании, занимающим в рейтинге ATP 41-е место, со счетом 6:4, 6:7(5), 6:3.Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Берреттини сделал два брейка из шести возможных и не позволил Норри заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителя 19 эйсов и лишь одна двойная ошибка, а Кэмерон четыре раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Это была вторая победа итальянца в двух встречах с британцем.Этот титул стал для Маттео Берреттини вторым в сезоне и пятым в карьере.Маттео Берреттини (Италия, 1) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:7(5), 6:3