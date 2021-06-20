Бирмингем. Онс Жабер победила в финале Дарью Касаткину

Теннис WTA 250 - Viking Classic Birmingham. Бирмингем. (Великобритания). Трава. Призовой фонд $235, 238 Одиночный разряд. 32 участницы.

В Бирмингеме (Великобритания) на травяном турнире категории WTA 250 - Viking Classic Birmingham в одиночном разряде прошел финальный матч.24-я ракетка мира, 26-летняя представительница Туниса, посеянная под вторым номером, стала победительницей турнира, обыграв в двух сетах 24-летнюю россиянку, занимающую в рейтинге WTA 35-е место, со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 33 минуты игрового времени Жабер реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, Касаткина – три из семи. Соперницы по разу подали навылет и допустили по одной двойной ошибке. В их личном противостоянии лидером остается россиянка – 2:1.Титул турнира в Бирмингеме стал для Жабер первым в карьере, принеся ей 280 очков в зачет рейтинга и $29,800 призовых.Онс Жабер (Тунис, 2) - Дарья Касаткина (Россия, 4) – 7:5, 6:4