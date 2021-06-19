Бирмингем. Дарья Касаткина и Онс Жабер встретятся в финале

Теннис WTA 250 - Viking Classic Birmingham. Бирмингем. (Великобритания). Трава. Призовой фонд $235, 238 Одиночный разряд. 32 участницы.

В Бирмингеме (Великобритания) на травяном турнире категории WTA 250 - Viking Classic Birmingham в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.35-я ракетка мира, 24-летняя россиянка, посеянная под четвертым номером, одержала победу над 29-летней американкой, занимающей в рейтинге WTA 203-ю позицию, со счетом 6:2, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Касаткина выиграла пять геймов на подаче Вандевеге и проиграла два гейма на своей. На счету победительницы один эйс и три двойные ошибки, а Коко два раза подала навылет и избежала ошибок на подаче. Ранее теннисистки не встречались.В финале Касаткина сыграет против представительницы Туниса(2), которая была сильнее британки– 6:3, 6:3.Дарья Касаткина (Россия, 4) - Коко Вандевеге (США) – 6:2, 6:4Онс Жабер (Тунис, 2) - Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:3, 6:3