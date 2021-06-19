Галле. Умбер обыграл Оже-Альссима и вышел в финал на Рублёва

19-06-2021, 19:42 199 | Теннис

В Галле (Германия) на травяном турнире категории ATP 500 – Noventi Open в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



22-летний француз Уго Умбер, занимающий в мировом рейтинге 31-е место, одолел в трех сетах 21-ю ракетку мира, 20-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом – 6:4, 3:6, 7:6(5).



Матч длился 2 часа 34 минуты. За этот время соперники взяли по три подачи друг друга. Победитель выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Оже-Альяссим 14 раз подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Теперь в их противостоянии француз лидирует со счетом 3:1.



В финале Уго Умберу предстоит сразиться с россиянином



Теннис. ATP 500 - Noventi Open. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд €1,318,605. Одиночный разряд. 32 участника

1/2 финала

Уго Умбер (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 3:6, 7:6(5) В Галле (Германия) на травяном турнире категории ATP 500 – Noventi Open в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.22-летний француз, занимающий в мировом рейтинге 31-е место, одолел в трех сетах 21-ю ракетку мира, 20-летнего канадцасо счетом – 6:4, 3:6, 7:6(5).Матч длился 2 часа 34 минуты. За этот время соперники взяли по три подачи друг друга. Победитель выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Оже-Альяссим 14 раз подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Теперь в их противостоянии француз лидирует со счетом 3:1.В финале Уго Умберу предстоит сразиться с россиянином Андреем Рублёвым (4).Уго Умбер (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 3:6, 7:6(5)