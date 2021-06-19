Лондон. Кэмерон Норри нанес поражение Денису Шаповалову и вышел в финал

19-06-2021, 19:01 156 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на травяном турнире категории ATP 500 - cinch Championships в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.



25-летний британец Кэмерон Норри, занимающий в рейтинге ATP 41-е место, нанес поражение 14-й ракетке мира, 22-летнему канадцу Денису Шаповалову (2) со счетом 7:5, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Норри взял три подачи Шаповалова и не удержал одну свою. На подаче соперники допустили по пять двойных ошибок, при этом Кэмерон один раз подал навылет, а Денис – два раза. Теперь в их противостоянии британец лидирует со счетом 2:0.



Соперником Норри в финале будет первый сеяный итальянец



Теннис ATP 500 - cinch Championships.Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $1,427,455 Одиночный разряд. 32 участника.

1/2 финала

Кэмерон Норри (Великобритания) - Денис Шаповалов (Канада, 2) – 7:5, 6:3 В Лондоне (Великобритания) на травяном турнире категории ATP 500 - cinch Championships в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.25-летний британец, занимающий в рейтинге ATP 41-е место, нанес поражение 14-й ракетке мира, 22-летнему канадцу(2) со счетом 7:5, 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Норри взял три подачи Шаповалова и не удержал одну свою. На подаче соперники допустили по пять двойных ошибок, при этом Кэмерон один раз подал навылет, а Денис – два раза. Теперь в их противостоянии британец лидирует со счетом 2:0.Соперником Норри в финале будет первый сеяный итальянец Маттео Берреттини Кэмерон Норри (Великобритания) - Денис Шаповалов (Канада, 2) – 7:5, 6:3