Самсонова не пустила Азаренко в финал турнира в Берлине

19-06-2021, 18:47 192 | Теннис

В Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open с призовым фондом $565,530 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Прошедшая через квалификацию 22-летняя россиянка Людмила Самсонова, занимающая в рейтинге WTA 106-ю позицию, нанесла поражение 16-й ракетке мира, 31-летней белоруске Виктории Азаренко (7) со счетом 6:4, 6:2.



Матч продолжался 1 час 8 минут. Самсонова сделала три брейка из семи возможных и отыграла все три брейк-пойнта Азаренко. На подаче соперницы допустили по две двойные ошибки, при этом Людмила выполнила одиннадцать эйсов, а Виктория – шесть. Между собой теннисистки играли впервые.



В финале Самсоновой предстоит скрестит ракетки с



Теннис WTA 500 - bett1open.Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд $235, 238 Одиночный разряд. 32 участницы.

1/2 финала

Людмила Самсонова (Россия, Q) - Виктория Азаренко (Беларусь, 7) – 6:4, 6:2 В Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open с призовым фондом $565,530 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Прошедшая через квалификацию 22-летняя россиянка, занимающая в рейтинге WTA 106-ю позицию, нанесла поражение 16-й ракетке мира, 31-летней белоруске(7) со счетом 6:4, 6:2.Матч продолжался 1 час 8 минут. Самсонова сделала три брейка из семи возможных и отыграла все три брейк-пойнта Азаренко. На подаче соперницы допустили по две двойные ошибки, при этом Людмила выполнила одиннадцать эйсов, а Виктория – шесть. Между собой теннисистки играли впервые.В финале Самсоновой предстоит скрестит ракетки с Белиндой Бенчич из Щвейцарии.Людмила Самсонова (Россия, Q) - Виктория Азаренко (Беларусь, 7) – 6:4, 6:2