Лондон. Маттео Берреттини стал первым финалистом

Теннис ATP 500 - cinch Championships.Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $1,427,455 Одиночный разряд. 32 участника.

В Лондоне (Великобритания) на травяном турнире категории ATP 500 - cinch Championships в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.Лидер посева, девятая ракетка мира 25-летний итальянецодержал победу над 22-летним австралийцем(4), занимающим в мировом классификации 22-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 22 минуты, проведенные на корте, Берреттини сделал два брейка и отыграл единственный брейк-пойнт имевшийся у де Минора. На подаче соперники не ошибались, при этом победитель выполнил восемь эйсов, а де Минор – два. Это была вторая победа итальянца в двух встнречах с австралийцем.Соперником Берреттини в финале будет или канадец Денис Шаповалов (2), или британец Кэмерон Норри.Маттео Берреттини (Италия, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 4) – 6:4, 6:4