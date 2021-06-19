Галле. Рублёв стал первым финалистом, обыграв Басилашвили

Теннис. ATP 500 - Noventi Open. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд €1,318,605 . Одиночный разряд. 32 участника

В Галле (Германия) на травяном турнире категории ATP 500 – Noventi Openс призовым фондом €1,318,605 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Седьмая ракетка мира, 23-летний россиянин, посеянный под четвертым номером, нанес поражение прошедшему через квалификацию 29-летнему грузину, занимающему в рейтинге ATP 30-е место, со счетом 6:1, 3:6, 6:3.Матч продолжался 1 час 51 минуту. Рублёв взял три подачи Басилашвили и не удержал одну свою. На счету победителя шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Николоз восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии россиянин лидирует со счетом 4:2.В финале Рублёв сразится или с канадцем Феликсом Оже-Ольяссимом, или с французом Уго Умбером.Андрей Рублев (Россия, 4) –Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – 6:1, 3:6, 6:3