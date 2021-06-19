На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Берлин. Белинда Бенчич обыграла Ализе Корне и стала первой финалисткой
Берлин. Белинда Бенчич обыграла Ализе Корне и стала первой финалисткойВ Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open  с призовым фондом $565,530 в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.

12-я ракетка мира, 24-летняя швейцарка Белинда Бенчич, посеянная под пятым номером, вышла в финал после победы над 31-летней француженкой Ализе Корне, занимающей в рейтинге WTA 63-е место, со счетом 7:5, 6:4.

За 1 час 47 минут игрового времени Бенчич реализрвала все четыре своих брейк-пойнта, Корне – два из десяти. Белинда сделала пять эйсов и допустила столько же двойных ошибок, а Ализе один раз подала навылет и четыре раза ошиблась при подаче. В их личном противостоянии швейцарка лидирует со счетом 3:1.

Соперница Бенчич по финалу определится в матче Виктория Азаренко (Беларусь, 7) – Людмила Самсонова (Россия, Q).

Теннис WTA 500 - bett1open.Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд $235, 238  Одиночный разряд. 32 участницы.
1/2 финала
Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Ализе Корне (Франция, LD) – 7:5, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Берлин. Бенчич обыграла Александрову и стала первой полуфиналисткой
Берлин. Азаренко вышла в 1/2 финала, Мугуруса зачехлила ракетку
Берлин. Свитолина проиграла Александровой в стартовом матче
Мальорка. Бенчич победила Анисимову и вышла в полуфинал
Мадрид. Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой
Самсонова не пустила Азаренко в финал турнира в Берлине
Торонто. Бенчич стала соперницей Свитолиной по 1/8 финала
Свентек и Бенчич встретятся в финале турнира WTA в Аделаиде
 
 
 

Последние новости спорта

12:55

Тото Вольф отреагировал на жалобы Боттаса на стратегию 86 | Формула-1

12:24

Боттас раскритиковал тактику Mercedes: Я был хромой уткой, шины полностью ушли 88 | Формула-1

12:08

Победный обгон Макса Ферстаппена на Гран-при Франции (Видео) 87 | Формула-1 / Видео

11:55

Росберг раскритиковал Хэмилтона после Гран-при Франции 93 | Формула-1

11:35

Хэмилтон объяснил, почему доволен гонкой, хотя уступил победу Ферстаппену 87 | Формула-1

11:28

Рейтинг ATP. Марченко поднялся на две позиции, Стаховский опустился на 21 пункт 95 | Теннис

11:20

Рейтинг WTA. Свитолина вернулась на пятое место, Костюк поднялась на одну позицию, Завацкая – на две 113 | Теннис

10:51

НБА. Джоэл Эмбиид, Матисс Тибулл и Клинт Капела в топ-5 моментов игрового дня 20 июня (Видео) 109 | Баскетбол

10:22

Кевин Дюрант принял решение по участию в Олимпиаде 115 | Баскетбол

10:08

Бен Симмонс оправдался за роковую ошибку в конце решающего матча с «Атлантой» (+Видео) 149 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

Победный обгон Макса Ферстаппена на Гран-при Франции (Видео)

НБА. Яннис Адетокумбо и Кевин Дюрант возглавили топ-5 моментов игрового дня 17 июня (Видео)

НБА. Бен Симонс и Теренс Мэнн возглавили топ-5 моментов игрового дня 16 июня (Видео)

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер устроили «рекордную» дуэль взглядов (Видео)

Кевин Дюрант стал автором исторического достижения в плей-офф НБА (+Видео)

НБА. Яннис Адетокумбо и Кевин Дюрант возглавили топ-5 моментов игрового (Видео)

НБА. Яннис Адетокумбо и Дрю Холидэй - в топ-5 моментов игрового (Видео)



 

Топ-новости недели

Формула-1. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции
Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра, продержавшийся 31 год (+Видео)
Яков Хаммо – бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо
Ролан Гаррос-2021. Джокович за 4 часа в пяти сетах обыграл в финале Циципаса
Людмила Киченок и Макото Ниномией - чемпионки парного турнира в Ноттингеме




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2021 (461)
Май 2021 (546)
Апрель 2021 (599)
Март 2021 (544)
Февраль 2021 (652)
Январь 2021 (456)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.