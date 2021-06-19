Берлин. Белинда Бенчич обыграла Ализе Корне и стала первой финалисткой

Теннис WTA 500 - bett1open.Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд $235, 238 Одиночный разряд. 32 участницы.

В Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open с призовым фондом $565,530 в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.12-я ракетка мира, 24-летняя швейцарка, посеянная под пятым номером, вышла в финал после победы над 31-летней француженкой, занимающей в рейтинге WTA 63-е место, со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 47 минут игрового времени Бенчич реализрвала все четыре своих брейк-пойнта, Корне – два из десяти. Белинда сделала пять эйсов и допустила столько же двойных ошибок, а Ализе один раз подала навылет и четыре раза ошиблась при подаче. В их личном противостоянии швейцарка лидирует со счетом 3:1.Соперница Бенчич по финалу определится в матче Виктория Азаренко (Беларусь, 7) – Людмила Самсонова (Россия, Q).Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Ализе Корне (Франция, LD) – 7:5, 6:4