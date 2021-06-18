Галле. Рублёв вышел в полуфинал, обыграв Кольшрайбера и сыграет с Басилашвили

Теннис. ATP 500 - Noventi Open. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд €1,318,605. Одиночный разряд. 32 участника



В Галле (Германия) на травяном турнире категории ATP 500 – Noventi Openс в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Седьмая ракетка мира, 23-летний россиянин, посеянный под четвертым номером, нанес поражение 37-летнему немцу(WC), занимающему в рейтинге ATP 128-е место, со счетом 7:6(4), 6:2.Теннисисты играли 1 час 21 минуту. Рублёв сделал два брейка из трех возможных, выполнил девять эйсов и избежал двойных ошибок на подаче. Кольшрайбер не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, семь раз подал навылет и дважды ошибся при подаче. Благодаря этой победе Рублёв стал лидером в их противостоянии – 2:1.За выход в финал турнира Рублёв сразится с прошедшим через квалификацию грузином, который выбил из борьбыиз ЮАР – 6:4, 7:6(5).Андрей Рублев (Россия, 4) – Филипп Кольшрайбер (Германия, WC) – 7:6(4), 6:2Николоз Басилашвили (Грузия, Q) - Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – 6:4, 7:6(5)