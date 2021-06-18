Берлин. Бенчич обыграла Александрову и стала первой полуфиналисткой

Теннис WTA 500 - bett1open.Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд $235, 238 Одиночный разряд. 32 участницы.

В Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open с призовым фондом $565,530 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.24-летняя швейцарка, посеянная под пятым номером, в трех сетах обыграла 26-летнюю россиянку, занимающую в рейтинге WTA 34-е место, со счетом 6:4, 4:6, 7:6(4).За 2 часа 31 минуту, проведенные на корте, теннисистки взяли по четыре подачи друг друга. Бенчич сделала девять эйсов и допустила пять двойных ошибок, а Александрова 15 раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 2:2.В полуфинале Бенчич предстоит сыграть или с испанкой Гарбинье Мугурусой (6), или с француженкой Ализе Корне.Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – Екатерина Александрова (Россия) – - 6:4, 4:6, 7:6(4)