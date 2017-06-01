Марта Костюк: Верю, что в этом году возможно выиграть Большой Шлем

Сегодня, 11:22 0 | Теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции по теннису уступила действующей

чемпионке турнира польке Иге Свёнтек (



Марта Костюк: «Показала ли я все, что могла? Если глобально говорить о матче, то он действительно получился классным. Единственное, чего мне не хватило - это опыта. Ига все-таки на год старше, она год отыграла стабильно, не знаю, сколько именно матчей, но это чувствовалось. Особенно на важных моментах, на которых или я проиграла, или она забила, или я не доиграла. Разница была только в опыте.



Я очень довольна турниром, я не буду корить себя за это поражение. Все было очень близко, несколько розыгрышей все решили, несмотря на то, что матч прошел в двух сетах. Но это игра и такие матчи – это то, почему я играю в теннис.



Ролан Гаррос. Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек: обзор матча четвертого круга (видео)

Для меня было очень важно понять, на каком уровне я сегодня нахожусь, над чем еще мне надо работать. Я это четко увидела, я считаю, что в этом году действительно возможно выиграть Большой Шлем. Я искренне это говорю, искренне в это верю, просто я очень надеюсь, что мне хватит здоровья и правильной подготовки, чтобы это случилось. В целом это была классная игра, но получилось, как получилось.



Расстроило ли то, что я играла свой первый матч на главной арене турнира при пустых трибунах? На US Open, когда я играла на стадионе Артура Эша против Наоми Осаки, тоже не было зрителей. Честно, я не знаю… Когда ты играешь матч, на самом деле тебя сильно не интересует то, что происходит вокруг. Единственное было сложно то, что там очень большое пространство, очень много вокруг всего, что отвлекает глаза. Половину первого сета мне нужно было настроить свой взгляд, внимание было рассеяно в силу того, что я никогда не играла на этом корте.



После того как закончили свой матч Рафаэль Надаль и Янник Синнер, я успела поиграть на этом корте только 20 минут. Конечно, с болельщиками прикольнее, но на большом корте я даже не знаю, что лучше: пустой стадион или чтобы было чуть-чуть зрителей» (смеется). Украинская теннисистка Марта Костюк в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции по теннису уступила действующейчемпионке турнира польке Иге Свёнтек ( 3:6, 4:6 ).«Показала ли я все, что могла? Если глобально говорить о матче, то он действительно получился классным. Единственное, чего мне не хватило - это опыта. Ига все-таки на год старше, она год отыграла стабильно, не знаю, сколько именно матчей, но это чувствовалось. Особенно на важных моментах, на которых или я проиграла, или она забила, или я не доиграла. Разница была только в опыте.Я очень довольна турниром, я не буду корить себя за это поражение. Все было очень близко, несколько розыгрышей все решили, несмотря на то, что матч прошел в двух сетах. Но это игра и такие матчи – это то, почему я играю в теннис.Для меня было очень важно понять, на каком уровне я сегодня нахожусь, над чем еще мне надо работать. Я это четко увидела, я считаю, что в этом году действительно возможно выиграть Большой Шлем. Я искренне это говорю, искренне в это верю, просто я очень надеюсь, что мне хватит здоровья и правильной подготовки, чтобы это случилось. В целом это была классная игра, но получилось, как получилось.Расстроило ли то, что я играла свой первый матч на главной арене турнира при пустых трибунах? На US Open, когда я играла на стадионе Артура Эша против Наоми Осаки, тоже не было зрителей. Честно, я не знаю… Когда ты играешь матч, на самом деле тебя сильно не интересует то, что происходит вокруг. Единственное было сложно то, что там очень большое пространство, очень много вокруг всего, что отвлекает глаза. Половину первого сета мне нужно было настроить свой взгляд, внимание было рассеяно в силу того, что я никогда не играла на этом корте.После того как закончили свой матч Рафаэль Надаль и Янник Синнер, я успела поиграть на этом корте только 20 минут. Конечно, с болельщиками прикольнее, но на большом корте я даже не знаю, что лучше: пустой стадион или чтобы было чуть-чуть зрителей» (смеется).

По материалам: Большой теннис Украины